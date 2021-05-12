Эрдоган сообщил о скором выходе Турции из локдауна

Турция начнет постепенно возвращаться к нормальной жизни после окончания локдауна 17 мая. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Взяв пандемию под контроль, по окончании Рамадана (17 мая) мы сделаем шаги для начала контролируемой нормализации. Мы планировали избавиться от этой напасти еще до конца прошлого года, но все новые волны пандемии повлияли не только на нашу страну, но и на весь мир. Мы вынуждены были вновь пойти на ограничительные меры», — сказал Эрдоган в телеобращении по случаю окончания Рамадана. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что правительство страны знает о проблемах тех людей, чья профессиональная деятельность больше всего пострадала из-за эпидемии. Кабмин в ближайшее время поможет им.

Наибольшая заболеваемость была зафиксирована в Турции 16 апреля. Тогда за сутки подтвердились случаи заражения 63 802 человек. После этого уровень заболеваемости постепенно начал снижаться, а 10 мая достиг минимума — 13 605 случаев за сутки.

Локдаун в Турции начал действовать 29 апреля, с 19:00. Он должен завершиться 17 мая, в 05:00. На время карантина все компании и госучреждения за исключением некоторых прекратили работать. Для междугородних поездок людям нужно получать разрешение властей. При этом на иностранных туристов комендантский час не распространяется.

Россия из-за сложной эпидемической ситуации в Турции ограничила полеты с 15 апреля по 1 июня. СМИ писали, что РФ возобновит авиасообщение с этим государством уже летом.