Мир 14 мая 2023, 21:19 Эрдоган сохранил лидерство после подсчета 60% голосов TRT: Эрдоган набрал 51,71% голосов после подсчета 60% бюллетеней РИА «Новости»

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 51,71% голосов после обработки более 60% бюллетеней. Кандидат от оппозиции и его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу отстает чуть менее, чем на 10%. Он пока набрал 42,45%, сообщило государственное телевидение TRT.

Кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган получил по последним подсчетам 5,3% голосов.

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Ранее представители турецкой оппозиции не исключили проведения президентских выборов в два тура.

Президентские и парламентские выборы состоялись в Турции в воскресенье, 14 мая. Избирательные участки открылись в 08:00 и проработали до 17:00 (местное время совпадает с московским).

Процесс голосования прошел без каких-либо происшествий, заявили в ЦИК страны. В Турции и за ее границами разместили 191 884 урны для голосования. Правом выбора обладают 64 миллиона турецких граждан. Повышенный интерес к выборам президента государства привел к тому, что на некоторых участках для голосования избирательные урны оказались переполнены.

Уже после обработки 3,61% бюллетеней Эрдоган выбился в лидеры.