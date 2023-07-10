Мир 10 июля 2023, 23:02 Эрдоган согласился на скорейшее принятие Швеции в НАТО Столтенберг: Турция согласилась в кратчайшие сроки снять вето на вступление Швеции в НАТО РИА «Новости»

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что глава Турции Реджеп Эрдоган согласился как можно скорее внять вето на вступление Швеции в НАТО. Это произошло после беседы турецкого лидера с главой шведского государства Ульфом Кристерссоном, Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем, написал ТАСС.

Беседа прошла накануне саммита НАТО. Швеция согласилась «активно» поддерживать Турцию на пути в Евросоюз.

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«Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки», — сказал по итогам переговоров Столтенберг.

Генсек НАТО пообещал, что альянс создаст специальный механизм и пост спецпредставителя по борьбе с терроризмом.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным только после того, как Турцию примут в ЕС. Он заявил, что его страну заставляют ждать обещанного уже полвека.