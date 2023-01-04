Мир 04 января 2023, 10:18 Эрдоган собрался предложить Путину посредничество Турции по Украине РИА «Новости»: президент Турции Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине РИА «Новости»

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен предложить президенту России Владимиру Путину посредничество в переговорном процессе с Украиной. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Телефонный разговор Эрдогана и Путина запланирован на среду, 4 января, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Также турецкий президент в день разговора с Путиным проведет переговоры с Владимиром Зеленским.

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«Эрдоган хочет продолжать свои усилия по деэскалации конфликта на Украине путем начала переговорного процесса. Он имеет доступ к обеим сторонам. Предстоящие переговоры между президентами в этом смысле исключением не станут», — сказано в сообщении.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция сохранит роль посредника в украинском кризисе. По его словам, конфликт негативно отразился на государствах, находящихся рядом с его страной.

Администрация американского президента Джо Байдена исключила сохранение за Россией новых территорий в качестве основы для реальных переговоров с Украиной.