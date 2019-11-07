Эрдоган собирается обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить обстановку в Сирии. Об этом сообщило РИА ФАН.
Заявление турецкий глава сделал в ходе пресс-конференции в Анкаре.
«Вчера вечером я провел переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом. После этого я также проведу переговоры с Путиным, чтобы оценить обстановку [в Сирии]», — сказал Эрдоган.
По его словам, Анкара выполнит меморандум, который был подписан по итогам встречи лидеров России и Турции в Сочи. Договор предусматривает совместное российско-сирийское патрулирование на границе Сирии и Турции.