Эрдоган собирается обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

Заявление турецкий глава сделал в ходе пресс-конференции в Анкаре.

«Вчера вечером я провел переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом. После этого я также проведу переговоры с Путиным, чтобы оценить обстановку [в Сирии]», — сказал Эрдоган.

По его словам, Анкара выполнит меморандум, который был подписан по итогам встречи лидеров России и Турции в Сочи. Договор предусматривает совместное российско-сирийское патрулирование на границе Сирии и Турции.