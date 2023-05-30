Мир 30 мая 2023, 21:56 Эрдоган соберет последнее заседание кабмина перед формированием нового правительства РИА «Новости»

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган соберет последнее заседание действующего кабинета министров перед формированием нового правительства. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Дату собрания назначили на 31 мая. Уже в субботу или воскресенье политик примет присягу в парламенте. Он победил во втором туре президентских выборов, обогнав своего оппонента Кемаля Кылычдароглу на несколько процентов. Действующий лидер набрал 52,13% голосов, а его соперник — 47,87%.

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В том числе журналисты узнали, что в пятницу, 2 июня, у Эрдогана пройдет ужин вместе с лидерами других стран, которые придут поздравить его с победой на президентской гонке.

Президент России Владимир Путин тоже поздравил турецкого коллегу. Он провел с ним телефонный разговор и заявил о существенном вкладе в развитие российско-турецких отношений «в конструктивном и взаимовыгодном ключе».