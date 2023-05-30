30 мая 2023, 21:56
Эрдоган соберет последнее заседание кабмина перед формированием нового правительства
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган соберет последнее заседание действующего кабинета министров перед формированием нового правительства. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
Дату собрания назначили на 31 мая. Уже в субботу или воскресенье политик примет присягу в парламенте. Он победил во втором туре президентских выборов, обогнав своего оппонента Кемаля Кылычдароглу на несколько процентов. Действующий лидер набрал 52,13% голосов, а его соперник — 47,87%.
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В том числе журналисты узнали, что в пятницу, 2 июня, у Эрдогана пройдет ужин вместе с лидерами других стран, которые придут поздравить его с победой на президентской гонке.
Президент России Владимир Путин тоже поздравил турецкого коллегу. Он провел с ним телефонный разговор и заявил о существенном вкладе в развитие российско-турецких отношений «в конструктивном и взаимовыгодном ключе».
Турция
Реджеп Эрдоган
Владимир Путин
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