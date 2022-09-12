Эрдоган снова предложит Путину встретиться с Зеленским — СМИ | 360°

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Эрдоган снова предложит Путину встретиться с Зеленским — СМИ

Hurriyet анонсировало предложение Эрдогана организовать встречу Путина с Зеленским

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Президент Турции Тайип Эрдоган предложит провести встречу президента РФ Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом речь пойдет на запланированной в Самарканде встрече лидеров России и Турции в рамках саммита ШОС 15–16 сентября.

«Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении. Ожидается, что возможная военная операция против Сирии также будет стоять на повестке дня во время встречи двух лидеров», — сообщило издание Hurriyet.

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В публикации подчеркивается, что самой важной темой встречи президентов России и Турции будет ситуация на Украине. Эрдоган передаст российскому коллеге месседж, что дипломатические усилия «для прекращения войны и достижения устойчивого прекращения огня в рамках посреднических инициатив» будут продолжены.

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Еще Эрдоган хочет попросить Владимира Путина организовать поставки российской агропродукции по зерновому коридору.

«После заявления Путина о том, что „к сожалению, зерно идет в обеспеченные страны“, Эрдоган попросит, чтобы российские товары отправлялись по коридору на судах под координацией Турции», — отметило издание.

Ранее Эрдоган заявил, что хочет получить скидку на газ после разговора с Путиным.

Владимир Зеленский

Реджеп Эрдоган

Владимир Путин

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