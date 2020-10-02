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    02 октября 2020, 16:13

    Эрдоган снова поддержал действия Азербайджана в Карабахе

    Дарья Бунякова

    Азербайджанские военные должны продолжать наступление в Нагорном Карабахе для освобождения территории от Армении. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
    Эрдоган снова поддержал действия Азербайджана в Карабахе

    «Мы поддерживаем всеми возможными способами дружественный и братский Азербайджан и продолжим это делать. Эта борьба продлится до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации», — сказал турецкий лидер. Трансляцию выступления Эрдогана в Коньи ведет телеканал NTV.

    Ранее Армения обвинила Азербайджан в атаке на столицу Нагорного Карабаха Степанакерт. В городе разорвалось минимум два снаряда, что привело к ранению жителей. Сейчас в столице продолжают работать медики, оказывающие всю необходимую помощь пострадавшим.

    Территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в начале военных действий и не собираются садиться за стол переговоров. Ситуацию осложняет открытая поддержка Баку со стороны Анкары. По словам Эрдогана, Армения является «страной-оккупантом». При этом Россия неоднократно призывала воюющие страны прекратить огонь.

    Новости SMI.FM