Эрдоган счел неудачной фразу Макрона о «смерти мозга» НАТО

Фраза президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО не понравилась его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Высказывание он назвал неудачным.

Эрдоган заявил об этом журналистам в самолете, возвращаясь из Брюсселя. Слова президента Турции привело РИА «Новости».

«У НАТО не „умер мозг“. Такого не было. Это было очень неудачное заявление», — сказал он.

После высказывания, добавил турецкий лидер, Макрон проявил себя как один из самых активных деятелей в НАТО.

«Довольно старательный. Я вижу, что Макрон очень активен во встречах с Украиной, Россией и другими странами», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее французский президент отметил, что спецоперация России на Украине придала существованию НАТО новый смысл. Макрон не стал отказываться от заявления 2019 года о «смерти мозга» блока и пояснил, что из этого состояния Североатлантический альянс вышел благодаря действиям российской стороны.