Эрдоган: с северо-востока Сирии начался процесс вывода американских войск
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Вашингтон начал выводить свои войска с северо-востока САР, где Анкара намерена провести операцию по созданию «зоны безопасности». Об этом сообщило РИА ФАН.
США отказались поддерживать турецкую военную операцию в СирииПодробнее
По данным информагентства, после телефонного разговора президентов США и Турции Белый дом заявил, что Вашингтон отказывается участвовать в военной операции Анкары на севере Сирии.
В свою очередь Эрдоган обозначил, что после его переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом начался вывод воинского контингента США с территории региона.
«После наших переговоров, которые состоялись вчера вечером, начался процесс вывода войск, как и обещал господин президент», — обратил внимание Эрдоган.