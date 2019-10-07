Эрдоган: с северо-востока Сирии начался процесс вывода американских войск

США отказались поддерживать турецкую военную операцию в Сирии Подробнее

По данным информагентства, после телефонного разговора президентов США и Турции Белый дом заявил, что Вашингтон отказывается участвовать в военной операции Анкары на севере Сирии.

В свою очередь Эрдоган обозначил, что после его переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом начался вывод воинского контингента США с территории региона.

«После наших переговоров, которые состоялись вчера вечером, начался процесс вывода войск, как и обещал господин президент», — обратил внимание Эрдоган.