Россия выступает в качестве одного из главных партнеров Турции. При этом отношения Москвы и Анкары не являются альтернативой сотрудничества с другими союзниками.

Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед вылетом в Лондон на очередной саммит НАТО. Его слова привела газета «Известия».

«Россия является одним из главных партнеров Турции. Но наши отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с другими союзниками», — заметил турецкий лидер, добавив, что они взаимодополняющие.

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По словам Эрдогана, Североатлантический альянс обязательно обновится и это неизбежный процесс.

«Турция ожидает, что союзники будут искать пути расширения сотрудничества, а не искать альтернативы», — сказал президент Турции.

Анкара, подчеркнул он, надеется на солидарность партнеров по вопросам борьбы с терроризмом.

Страны НАТО соберутся на саммит в столице Великобритании с 3 по 4 декабря. На него приедут представители 29 стран-участников альянса. Ожидается, что на саммит приедет и делегация из Северной Македонии.