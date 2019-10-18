  • Эрдоган резко одернул Трампа в Twitter

    18 октября 2019, 02:53

    Наталья Жуковская

    Дональд Трамп написал в своем Twitter слова благодарности своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану за то, что Анкара приняла правильное решение о приостановке военной операции «Источник мира» на 120 часов. Эрдоган достаточно резко ответил главе США, сообщила газета «Известия».
    Эрдоган резко одернул Трампа в Twitter

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    Трамп заявил, что благодаря решению президента Турции о проведенной конференции с представителями США и перерыве в военной операции удастся «спасти миллионы жизней».

    «Господин президент, когда мы победим терроризм, который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней», — написал Эрдоган в ответ.

    Военная операция «Источник мира» на севере Сирии началась 9 октября. Турки планируют уничтожить террористический коридор на своей границе. В основном военные истребляют бойцов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).

    В США и Европе осудили действия Эрдогана. Трамп пообещал «разрушить экономику Турции», а некоторые страны Евросоюза отказались продавать Анкаре оружие.