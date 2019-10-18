Эрдоган резко одернул Трампа в Twitter
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Трамп заявил, что благодаря решению президента Турции о проведенной конференции с представителями США и перерыве в военной операции удастся «спасти миллионы жизней».
«Господин президент, когда мы победим терроризм, который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней», — написал Эрдоган в ответ.
Военная операция «Источник мира» на севере Сирии началась 9 октября. Турки планируют уничтожить террористический коридор на своей границе. В основном военные истребляют бойцов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).
В США и Европе осудили действия Эрдогана. Трамп пообещал «разрушить экономику Турции», а некоторые страны Евросоюза отказались продавать Анкаре оружие.