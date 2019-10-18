Эрдоган резко одернул Трампа в Twitter

Европейская безнаказанность. Удары по Сирии сойдут Турции с рук Подробнее

Трамп заявил, что благодаря решению президента Турции о проведенной конференции с представителями США и перерыве в военной операции удастся «спасти миллионы жизней».

«Господин президент, когда мы победим терроризм, который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней», — написал Эрдоган в ответ.

Военная операция «Источник мира» на севере Сирии началась 9 октября. Турки планируют уничтожить террористический коридор на своей границе. В основном военные истребляют бойцов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).

В США и Европе осудили действия Эрдогана. Трамп пообещал «разрушить экономику Турции», а некоторые страны Евросоюза отказались продавать Анкаре оружие.