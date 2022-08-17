Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет на Украину в четверг, 18 августа. Во Львове он проведет переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как написал «Коммерсант», одной из главных тем переговоров станет выполнение договоренностей по вывозу украинского зерна. Также стороны обсудят вопрос снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Затронут и тему возобновления переговоров по ситуации на Украине.

Переговоры во Львове продолжат начатый в Стамбуле марафон «продовольственной дипломатии», отметили в статье. Для полномасштабного украинского урегулирования Турция хочет использовать механизм, созданный в рамках «продуктовой сделки». Турецкая сторона рассматривает соглашение и будущее украинское урегулирование как звенья одной цепи.

Ранее гендиректор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что поездка Эрдогана во Львов связана с зерновыми делами. По его словам, президент хочет присвоить себе лавры спасителя человечества от зернового кризиса.