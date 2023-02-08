Мир 08 февраля 2023, 14:51 Эрдоган решил не переносить из-за землетрясения президентские выборы — СМИ Bloomberg: Эрдоган проведет выборы президента Турции 14 мая, несмотря на землетрясение Пресс-служба Кремля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен переносить дату очередных выборов главы государства. Он проведет их 14 мая, после трехмесячного режима чрезвычайного положения из-за землетрясения, рассказало агентство Bloomberg.

Знакомые с обсуждением этого вопроса чиновники рассказали журналистам, что Реджеп Тайип Эрдоган не собирается менять свои планы. Он предложил ввести на три месяца чрезвычайное положение в связи с землетрясением, чтобы в упрощенном порядке принимать меры безопасности и финансировать пострадавшие районы. Его идею должен одобрить парламент.

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Выборы пройдут сразу по окончании особого режима, 14 мая. Собеседники агентства заявили, что, возможно, это случится раньше, до истечения полных 90 дней. Реджепу Тайипу Эрдогану, по словам журналистов, предстоит самая напряженная гонка за президентское кресло в течение всей его карьеры.

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Изначально выборы собирались провести 18 июня, но Партия справедливости и развития предложила их перенести из-за каникул у студентов и сезона отпусков. Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов допустил, что перед голосованием Реджеп Тайип Эрдоган сделает несколько ярких заявлений относительно самых животрепещущих тем — конфликта на Украине, расширения НАТО и высокой инфляции.