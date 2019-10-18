Эрдоган решил договориться с Россией о действиях в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по ситуации в Сирии. Он намерен достичь разумного соглашения о выводе курдов из сирийского Манбиджа.

«Наша цель — добиться с Россией разумного соглашения. Наше условие, чтобы террористы Рабочей партии Курдистана были вычищены с территорий, которые сейчас контролирует [сирийский] режим», — приводит РИА «Новости» заявление Эрдогана.

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По словам турецкого лидера, у страны «не будет причины для беспокойства», если город будет контролировать сирийская сторона.

Эрдоган добавил, что обсудит вопрос военной операции на переговорах с Путиным, которые пройдут 22 октября в Сочи.

Анкара 9 октября начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Цель — создать безопасную зону для сирийских беженцев и выгнать с территории курдов. 17 октября Турция и США договорились о временном прекращении огня для того, чтобы курдские силы смогли отойти в безопасную зону. После этого турецкая сторона должна завершить военную кампанию в приграничном районе.