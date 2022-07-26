Эрдоган рассказал об интересе Путина к беспилотникам Bayraktar

Президент РФ Владимир Путин заинтересовался сотрудничеством с турецким предприятием, которое производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar. Возможное партнерство анонсировал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции заявил об этом на закрытом заседании Центрального исполнительного комитета правящей партии справедливости и развития. Его слова привел телеканал CNN Türk.

«Путин сказал, что хочет работать с компанией Baykar», — сказал Эрдоган.

О желании построить завод по производству турецких дронов, добавил он, заявили и представители ОАЭ.

Эрдоган 5 августа должен прилететь в Сочи на переговоры с Путиным. Стороны обсудят ситуацию на Украине и «продуктовую сделку». Встреча обещает быть интересной: у Турции и России, помимо общих интересов, есть немало нерешенных разногласий.