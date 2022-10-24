Эрдоган рассказал о работе с Путиным по выходу из продовольственного кризиса | 360°

Мир 24 октября 2022, 05:18 Эрдоган рассказал о работе с Путиным по выходу из продовольственного кризиса Эрдоган: Турция работает с Путиным для преодоления продовольственного кризиса в Африке Пресс-служба президента Казахстана

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган работает с российским коллегой Владимиром Путиным о помощи в вопросах продовольствия для африканских стран. Об этом написала турецкая газета Yeni Şafak.

«На наших последних переговорах с господином Путиным мы предприняли шаги, чтобы выяснить, что мы можем передать слаборазвитым или неразвитым странам Африки в дополнение к зерну», — отметил Эрдоган.

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По его словам, в этом году африканские страны столкнулись с сильнейшей засухой. Решить эту проблему могут только удобрения. Турецкий президент надеется, что этот вопрос будет урегулирован.

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Летом в Стамбуле была подписана зерновая сделка, согласно которой снимались ограничения на экспорт российской сельскохозяйственной продукции.

Путин считает неправильным решение Брюсселя по отмене эмбарго только на поставки зерна и удобрений для стран еврозоны. Продукция из России должна отправляться в беднейшие страны, заявлял он.

В середине октября в Москве состоялись переговоры по зерновой сделке с участием представителей ООН и российского МИД.