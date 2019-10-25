Эрдоган рассказал о потерях Турции в операции «Источник мира»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, сколько военнослужащих армии его страны погибло за время операции на севере Сирии. Теперь он планирует возвести на этих территориях школы и больницы.

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По данным агентства Anadolu, 95 военнослужащих турецкой армии получили ранения. За время проведения операции «Источник мира» погибли семь человек. Национальная армия Сирии понесла большие потери: 96 человек убитыми и 374 ранеными.

Эрдоган отметил, что погибшими считаются 20 мирных жителей Сирии.

Ранее президент предоставлял информацию о 18 погибших и почти 150 раненых в городах Турции близ границы. Все они пострадали из-за обстрелов с сирийской территории. Эрдоган заявил: в САР он планирует построить школы и больницы. Это позволит стимулировать возвращение беженцев Сирии домой.