Мир 25 июля 2023, 06:50 Эрдоган раскрыл судьбу все еще не одобренной заявки Швеции на членство в НАТО Президент Турции Эрдоган заявил, что парламент рассмотрит заявку Швеции в НАТО в октябре РИА «Новости»

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Парламент Турции вернется к работе в октябре и рассмотрит возможность ратифицировать заявку Швеции в НАТО. Президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил в видеообращении к нации, что депутаты примут решение, отвечающее интересам своей страны, сообщил ТАСС.

«Мы сделаем все необходимое с открытием парламента в [октябре] и не сомневаемся, что наши депутаты примут решение, которое будет отвечать интересам нашей страны», — сказал он.

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На саммите альянса в Вильнюсе, по словам Реджепа Тайипа Эрдогана, выработали план действий по принятию Швеции и сделали совместные заявления на этот счет. Турция озвучила свои ожидания. Президент сказал, что она рассчитывает на усилия будущего союзника в борьбе не только с терроризмом, но и с исламофобией.

Перед открытием саммита Турция согласилась снять вето с членства Швеции. Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин предупредил, что она обернет эту ситуацию в свою пользу, парализует работу НАТО и Евросоюза.