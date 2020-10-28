Эрдоган раскрыл подробности разговора с Путиным о Карабахе

Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Эрдоган предложил российскому лидеру вместе участвовать в урегулировании конфликта в Карабахе. Глава Турции заявил, что Анкара действует искренне в решении карабахского вопроса и верит в искренность Москвы.

«Мы обсудили с Путиным события в Карабахе. Мы сказали: „Приходите на Кавказ, решите этот вопрос. Если хотите, давайте вместе решим. <…> Давайте уже это закончим. Мы честны. И верю, что вы тоже искренни“», — приводит РИА «Новости» слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Он добавил, что сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что на стороне Армении в Карабахе якобы воюют около двух тысяч членов Рабочей партии Курдистана.

Война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября. В самом начале обострения конфликта Эрдоган открыто поддержал Баку.

Стороны уже три раза заключали гуманитарное перемирие, но каждый раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.