facebook_pixel
    25 июля 2022, 23:15

    Эрдоган раскритиковал западных политиков за их отношение к Путину

    Президент Турции Эрдоган осудил отношение западных политиков к Путину

    Юлия Шелковенко

    Отношение западных политиков к президенту России Владимиру Путину не делает им чести, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью TRT.

    Эрдоган раскритиковал западных политиков за их отношение к Путину

    По его мнению, политическим оппонентам не стоит так себя вести. Негативная риторика в отношении России вызывает только отторжение у Москвы, подчеркнул Эрдоган.

    «Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — пояснил президент Турции.

    Эрдоган выступает за положительное развитие отношений с России. При этом он не отрицает, что иногда у двух стран могут возникать разногласия. Турция настроена на тесный диалог с РФ. Именно она инициировала переговоры в Стамбуле для решения «зернового вопроса».

    Сам Эрдоган 19 июля лично встречался с Путиным на полях саммита по астанинскому процессу. Он остался доволен этими переговорами.