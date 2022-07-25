Эрдоган раскритиковал западных политиков за их отношение к Путину

Отношение западных политиков к президенту России Владимиру Путину не делает им чести, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью TRT.

По его мнению, политическим оппонентам не стоит так себя вести. Негативная риторика в отношении России вызывает только отторжение у Москвы, подчеркнул Эрдоган.

«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — пояснил президент Турции.

Эрдоган выступает за положительное развитие отношений с России. При этом он не отрицает, что иногда у двух стран могут возникать разногласия. Турция настроена на тесный диалог с РФ. Именно она инициировала переговоры в Стамбуле для решения «зернового вопроса».

Сам Эрдоган 19 июля лично встречался с Путиным на полях саммита по астанинскому процессу. Он остался доволен этими переговорами.