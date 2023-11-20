Мир 20 ноября 2023, 21:01 Эрдоган раскритиковал позицию Европы по ситуации в секторе Газа Эрдоган: европейские лидеры стали заложниками стыда за холокост РИА «Новости»

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Стыд за холокост держит в заложниках лидеров Европы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган, сообщила газета The Independent.

По словам Эрдогана, именно этим можно объяснить невмешательство стран Евросоюза в конфликт между Израилем и Палестиной.

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«Израиль и его сторонники, которые задействовали все современные средства ведения войны против детей, женщин и стариков, будут преданы суду перед совестью человечества», — подчеркнул турецкий президент.

Ранее власти Турции обратились в Международный уголовный суд с иском против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Эрдоган также призвал страны Запада и Ближнего Востока повлиять на израильские власти и палестинское движение ХАМАС, чтобы они начали мирный диалог по прекращению боевых действий.

Также турецкий лидер обвинил руководство Израиля в утаивании информации о своем ядерном оружии. По его словам, еврейское государство сравняло сектор Газа с землей.