Эрдоган проведет в США встречу с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит 12–13 ноября США. В ходе своего визита, турецкий лидер обсудит со своим американским коллегой Дональдом Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию в Сирии.

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«Мы обсудим наши двусторонние отношения и ситуацию в регионе. С-400, Patriot, F-35 — конечно, они будут на повестке дня. Наша цель — довести торговый оборот до 100 миллиардов долларов … Обсудим также шаги в военной промышленности. Поскольку нам не продали Patriot, мы нашли альтернативу — С-400, и это дело закончено», — приводит РИА «Новости» слова Эрдогана, сказанные им журналистам.

Турецкий лидер также добавил, что Анкара может купить наряду с С-400 и американские системы ПВО Patriot.

О визите президента Турции в Соединенные Штаты было объявлено еще 7 октября, перед началом операции турецких ВС в Сирии «Источник мира». Однако, по словам самого Эрдогана, на фоне кризиса в турецко-американских отношениях он до последнего момента не мог решить, стоит ли ему ехать в Вашингтон. Ответ на этот вопрос был дан лишь по итогам телефонных переговоров президента Турции и США 6 ноября.

В воскресенье, 10 ноября, стало известно, что Трамп намерен серьезно поговорить с Эрдоганом о российских зенитно-ракетных комплексах С-400 «Триумф». Турция всерьез настроена приобрести у России и разместить у себя это вооружение. В Вашингтоне это решение Анкары вызывает опасения. Таким образом, Турция может стать очередной страной, против которой Конгресс США одобрит ограничительные меры в том случае, если Анкара не откажется от покупки у Москвы ЗРК С-400.