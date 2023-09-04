Мир 04 сентября 2023, 09:18 Эрдоган проведет совещание с правительством по итогам переговоров с Путиным Глава Турции Эрдоган 5 сентября обсудит с правительством итоги диалога с Путиным РИА «Новости»

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Главной темой заседания правительства Турции 5 сентября станет обсуждение итогов переговоров главы страны Реджепа Эрдогана и президента России Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники.

Встреча лидеров двух стран пройдет 4 сентября в Сочи. На следующий день Эрдоган запланировал обсудить с правительством итоги переговоров, а также экономическую ситуацию и события в Турции.

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«Пятого сентября состоится заседание кабинета министров под председательством господина президента», — сообщило агентство.

Первоочередной темой переговоров Путина и Эрдогана на встрече в Сочи станет жизнеспособность прежней зерновой сделки, а также новые предложения ООН по поставке зерна в Африку через Турцию при поддержке Катара.

Ранее ООН предложила России для возобновления соглашения переподключить Россельхозбанк к SWIFT и разморозить активы производящих удобрение компаний. Такие меры, по мнению властей Турции, станут основой для возрождения зерновой сделки.