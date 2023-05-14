Мир 14 мая 2023, 14:56 Эрдоган проголосовал на выборах президента и парламента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на выборах

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Избирательный участок в стамбульском районе Ускюдар посетил действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган для участия в голосовании за главу государства и новый состав парламента страны.

После выхода из кабинки для голосования он бросил в урну запечатанный конверт с бюллетенями и расписался в журнале комиссии. На выходе главу Турции встречала толпа сторонников, которые приехали поддержать действующего президента.

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По данным агентства Anadolu, в ходе общения с избирателями Эрдоган назвал проходящие выборы «благом турецкой демократии».

Опросы показали, что главным конкурентом действующего лидера страны стал кандидат от объединившейся опоозиции Кемаль Кылычдароглу, который тоже принял участие в голосовании на участке в Анкаре.

Голосование в Турции закончится в 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Первые предварительные результаты Высшая избирательная комиссия Турции пообещала обнародовать после 18:00. Но местные СМИ, по закону, смогут начать вещание о ходе подсчета голосов только после 21:00.

Право на участие в голосовании имеют 64 миллиона жителей Турции. В крупных городах выборы проходят с усиленными мерами безопасности.