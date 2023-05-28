Мир 28 мая 2023, 12:30 Эрдоган проголосовал на втором туре выборов президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на выборах главы государства РИА «Новости»

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Избирательный участок в стамбульском районе Ускюдар посетил действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган для голосования во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщил ТАСС.

Эрдоган прибыл со своей супругой в 12:05 к участку, который находится в средней школе имени Саффета Чеби.

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Район полиция оцепила с раннего утра. Сотни местных жителей пришли поддержать нынешнего президента страны. Дома в Ускюдаре украсили национальными флагами Турции и баннерами с изображением Эрдогана.

Турецкий лидер выразил надежду, что явка во втором туре выборов главы республики достигнет рекордных 90%. Такое заявление он сделал на избирательном участке в Стамбуле после голосования.

«Впервые в истории <…> выборы президента проходят в два тура. Остались только два кандидата, по которым предстоит принять решение нашем народу», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция на прошлых президентских выборах продемонстрировала явку в 90%.

«Надеюсь, сегодня явка будет такой же рекордной», — резюмировал глава государства.

Планируется, что после завершения голосования Эрдоган вылетит в Анкару, чтобы следить за подведением итогов голосования.