Мир 15 мая 2023, 00:17 Эрдоган продолжил лидировать после подсчета более 95% голосов TRT: Эрдоган набрал 49,76% голосов после подсчета 95,4% бюллетеней РИА «Новости»

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,76% голосов на выборах после обработки 95,4% бюллетеней. За кандидата от оппозиции и его главного конкурента Кемаля Кылычдароглу проголосовали 44,49%, сообщило государственное телевидение TRT.

Турецкий лидер попросил сторонников находиться рядом с урнами, пока официально не объявят результаты выборов президента. По его словам, голосование в стране прошло в позитивной атмосфере.

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Президентские и парламентские выборы состоялись в Турции 14 мая. Избирательные участки открылись в 08:00 и работали до 17:00 (местное время совпадает с московским).

ЦИК страны заявил, что процесс голосования провели без каких-либо происшествий. В Турции и за ее границами разместили 191 884 урны для голосования. Правом выбора могли воспользоваться 64 миллиона турецких граждан.

После обработки более 60% бюллетеней Эрдоган получил 51,71% голосов. Сторонники действующего президента Турции собрались у штаба правящий партии в Анкаре в ожидании итогов выборов нового лидера республики.