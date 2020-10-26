Эрдоган призвал жителей Турции не покупать французские товары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны не покупать французские товары. Причиной бойкота стало ухудшение отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!» — процитировало турецкого лидера РИА «Новости».

Эрдоган призвал мировое сообщество встать на защиту мусульман Франции, подвергающихся гонениям за веру. Францию же президент назвал частью нацизма.

«Тот, кто находится у руля Франции и нуждается в лечении психики, начал поощрять нападения на мусульман», — заявил он.

По словам Эрдогана, «антиисламские выпады» Макрона являются угрозой национальной безопасности Турции. Он подчеркнул, что страна примет соответствующие меры.

МИД Франции уже потребовал прекратить призывы к бойкоту французской продукции со стороны исламских государств. Ведомство назвало их беспредметными и отметило, что дипломатическая сеть мобилизована для объяснения партнерам позиции Франции.

Ранее Макрон заявил о борьбе с сепаратизмом во Франции. По его словам, властям необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Эрдоган, в свою очередь, отметил, что французскому лидеру требуется «лечить свою психику», если он предлагает идеи «просвещенного ислама».