14 мая 2023, 23:14
Эрдоган призвал сторонников не отходить от урн для голосования до объявления результатов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к сторонникам с просьбой находиться рядом с урнами, пока официально не объявят результаты выборов. Пост об этом он опубликовал в Twitter
«Мы рады, что доверие нашего народа выражается в продолжающемся подсчете голосов. Я хотел бы попросить всех моих коллег и друзей ни при каких обстоятельствах не покидать урны для голосования до официального объявления результатов», — написал он.
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По словам турецкого лидера, выборы в стране прошли в позитивной и демократической атмосфере. Также он поблагодарил всех проголосовавших граждан Турции.
По последним данным ЦИК, у Эрдогана 50,3% голосов. За его кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу свои голоса отдали 43,91%.
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана устроили концерт у штаба правящий партии в Анкаре в ожидании итогов выборов нового лидера республики.
Президентские и парламентские выборы состоялись в Турции в воскресенье, 14 мая. Избирательные участки работали с 08:00 до 17:00 (местное время совпадает с московским).
Турция
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