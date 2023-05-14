Мир 14 мая 2023, 23:14 Эрдоган призвал сторонников не отходить от урн для голосования до объявления результатов РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к сторонникам с просьбой находиться рядом с урнами, пока официально не объявят результаты выборов. Пост об этом он опубликовал в Twitter

«Мы рады, что доверие нашего народа выражается в продолжающемся подсчете голосов. Я хотел бы попросить всех моих коллег и друзей ни при каких обстоятельствах не покидать урны для голосования до официального объявления результатов», — написал он.

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По словам турецкого лидера, выборы в стране прошли в позитивной и демократической атмосфере. Также он поблагодарил всех проголосовавших граждан Турции.

По последним данным ЦИК, у Эрдогана 50,3% голосов. За его кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу свои голоса отдали 43,91%.

Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана устроили концерт у штаба правящий партии в Анкаре в ожидании итогов выборов нового лидера республики.

Президентские и парламентские выборы состоялись в Турции в воскресенье, 14 мая. Избирательные участки работали с 08:00 до 17:00 (местное время совпадает с московским).