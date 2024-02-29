29 февраля 2024, 03:02
Эрдоган призвал Россию и Украину к переговорам в Стамбуле
Эрдоган: Турция снова готова стать площадкой для переговоров Украины и России
Турция готова вновь принять в Стамбуле переговоры Россия-Украина заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.Обращение турецкого лидера опубликовало издание Hürriyet.
Он напомнил, что Анкара выступает за территориальную целостность Украины и прикладывает усилия «для защиты прав и интересов крымских татар».
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«В связи с этим я надеюсь, что дух солидарности, который ожил у нас, благодаря процессу сотрудничества стран Юго-Восточной Европы, распространится и на соседний регион», — заявил Эрдоган.
По его словам, в переговорах должны участвовать обе стороны, это является необходимым условием успеха мирных инициатив по Украине.
«Мы поддерживаем мирный план президента Украины Владимира Зеленского, который состоит из 10 пунктов», — добавил политик.
Турецкая сторона готовится заявить Путину о своей готовности организовать его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это произойдет во время визита президента России в Турцию.
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