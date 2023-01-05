Мир 05 января 2023, 17:21 Эрдоган призвал Путина к скорейшему мирному урегулированию украинского конфликта Anadolu: Эрдоган призвал Путин завершить конфликт на Украине в одностороннем порядке РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным призвал его к одностороннему завершению боевых действий на Украине. Об этом сообщило агентство Anadolu.

«Эрдоган подчеркнул в беседе с Путиным, что призывы к диалогу и миру должны быть справедливым разрешением разногласий и односторонним прекращением боевых действий», — сказано в сообщении.

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Турецкий лидер отметил, что переговоры позволили ранее обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции, начать процесс обмена пленными, создавать зерновой коридор для вывоза украинского продовольствия.

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Также в ходе диалога с Путиным турецкий лидер обсудил вопрос Сирии и двусторонние отношения с Россией.

Пресс-служба Кремля сообщала, что российский лидер уведомил коллегу о том, что РФ готова к диалогу с Украиной, но только при выполнении условий, которые всем известны.

Ранее Эрдоган заявил о готовности Турции выступить посредником в переговорах России и Украины по прекращению боевых действий, сообщало «Утро.ру».