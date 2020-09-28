Эрдоган призвал покончить с «оккупацией» Арменией территории Азербайджана

«Турция и дальше будет поддерживать Азербайджан. Еще раз осуждаю Армению. <…> Как только Армения оставит оккупированные азербайджанские территории, в регионе восстановится мир и спокойствие», — приводит сайт турецкого телеканала NTV слова Эрдогана.

Турецкий лидер добавил, что «пришло время платить по счетам и покончить с армянской оккупацией».

Турция открыто поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе. Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что Анкара сейчас перебрасывает своих наемников из Сирии в Азербайджан. Они проходят подготовку в лагерях боевиков.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Ереван и Баку начали боевые действия на линии соприкосновения. Стороны обвиняют друг друга в военной агрессии и сообщают о жертвах среди мирного населения.