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    28 сентября 2020, 14:47

    Эрдоган призвал покончить с «оккупацией» Арменией территории Азербайджана

    Андрей Иванов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко высказался по ситуации в Нагорном Карабахе. Он назвал Армению страной-оккупантом и призвал покончить со «вторжением» Еревана на азербайджанские земли. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Эрдоган призвал покончить с «оккупацией» Арменией территории Азербайджана

    «Турция и дальше будет поддерживать Азербайджан. Еще раз осуждаю Армению. <…> Как только Армения оставит оккупированные азербайджанские территории, в регионе восстановится мир и спокойствие», — приводит сайт турецкого телеканала NTV слова Эрдогана.

    Турецкий лидер добавил, что «пришло время платить по счетам и покончить с армянской оккупацией».

    Турция открыто поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе. Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что Анкара сейчас перебрасывает своих наемников из Сирии в Азербайджан. Они проходят подготовку в лагерях боевиков.

    Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Ереван и Баку начали боевые действия на линии соприкосновения. Стороны обвиняют друг друга в военной агрессии и сообщают о жертвах среди мирного населения.

    Новости SMI.FM