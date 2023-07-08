Мир 08 июля 2023, 04:14 Эрдоган признал, что Украина заслуживает членства в НАТО после разговора с Зеленским Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Украина достойна членства в НАТО. Встреча двух лидеров прошла в Стамбуле в особняке Вахдеттин, сообщило РИА «Новости».

Президенты двух стран разговаривали один на один более 2,5 часов.

Реклама

«Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.

Он добавил, что проигравших от достижения мира между сторонами конфликта не будет. Он сообщил, что искреннее желание европейцев заключается в том, чтобы обе стороны вернулись к миру, несмотря на имеющиеся между ними разногласия.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Эрдогана и Зеленского. По его словам, российская сторона намерена внимательно следить за их результатами. Россия сохранила взаимные конструктивные и партнерские отношения с Турцией и дорожит ими, поэтому темы переговоров вызывают значительный интерес, добавил Песков.