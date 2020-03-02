Эрдоган прилетит в Россию 5 марта

Очередной визит Эрдогана в Россию состоится 5 марта. Он прилетит всего на один день.

«Наш президент планирует посетить Россию с однодневным визитом 5 марта», — приводит РИА «Новости» текст сообщения администрации лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава России Владимир Путин на встрече в Москве обсудит со своим турецким коллегой выполнение сочинских договоренностей по Сирии. Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в феврале 2020 года, когда в городе активизировались террористы. Турция ввела в Сирию свои войска.

Боевики начали атаковать позиции войск Башара Асада при поддержке турецкой армии. Отношения между Москвой и Анкарой на почве этих событий ухудшились. Эрдоган призвал российскую сторону не вмешиваться в конфликт между Турцией и сирийским правительством. Он отметил, что турецкие войска зашли в Идлиб по «приглашению сирийского народа».

Путин в интервью ТАСС отметил, что Россия не собирается ни с кем воевать и сделает все возможное, чтобы войн не было в мире в принципе.