04 сентября 2023, 12:37
Эрдоган прилетел в Сочи на переговоры с Путиным — СМИ
Sabah: лидер Турции Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с президентом РФ Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила турецкая газета Sabah.
«Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию в 12:15 самолетом <…> с однодневным рабочим визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится в материале издания.
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По его данным, в аэропорту Сочи турецкого лидера встретили заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, заместитель гендиректора Государственного протокола МИД России Игорь Богдашев, посол Турецкой Республики в России Мехмет Самсар и другие должностные лица.
В Сочи также прибыли жена турецкого президента Эмине Эрдоган, а также турецкие министры энергетики и природных ресурсов, казначейства и финансов, национальной обороны, промышленности и технологий, сельского хозяйства и лесного хозяйства, торговли Омер Болат, глава Национальной разведывательной организации страны Ибрагим Калын и другие.
Эрдоган и Путин обсудят разные направления партнерства своих стран, в частности — возможное возобновление зерновой сделки. СМИ писали, что переговоры также посвятят теме поставок российского природного газа в Европу через Турцию и возможному посредничеству Турции в урегулировании конфликта на Украине.
Реджеп Эрдоган
Переговоры
Владимир Путин
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