Мир 21 января 2023, 00:12 Эрдоган пригрозил властям Греции нашествием «бешеных турок» Президент Турции Эрдоган пригрозил премьеру Греции Мицотакису маршем «бешеных турок» РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика не собирается бить по Афинам баллистической ракетой «Тайфун». Но он призвал премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса не совершать необдуманных поступков.

Осенью 2022 года Турция проводила испытания над Черным морем баллистической ракеты малой дальности, произведенной в республике. Снаряд пролетел 561 километр и приземлился у берегов порта Синоп. Эрдоган говорил, что дальность поражения ракеты достигнет тысячи километров.

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«Греция обсуждает вероятность удара турецких ракет „Тайфун“ по Афинам. У нас нет таких целей! Главное в этом вопросе, чтобы [Греция] действовала обдуманно», — сказал он.

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В Греции заверили, что по конвенции ООН по морскому праву страна может расширить территориальные воды с шести до 12 миль. Глава турецкого государства задался вопросом, действительно ли греческие власти думают, что Турция проигнорирует размещение вооружения на островах, которые по международным договоренностям признаны «демилитаризованными зонами».

«Знайте! Если предпримите ошибочный шаг в отношении нашей страны, то реакция не заставит себя ждать. „Бешеные турки“ перейдут к действию», — высказался он.

В начале января правительство Греции сообщило о строительстве забора на границе с Турцией. Ограждение предназначено для того, чтобы в страну не попали нелегальные мигранты.