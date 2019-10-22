Эрдоган пригрозил США возобновить «Источник мира»

Эрдоган возобновит операцию, если США не выполнят договоренности по отводу курдских сил по истечении 120 часов.

По его словам, с начала военной операции военные нейтрализовали 775 террористов. Кроме того, погибли семь турецких военнослужащих, 20 мирных граждан и 79 бойцов Сирийской национальной армии.

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В сирийских районах к востоку от реки Евфрат от террористов очистили территорию на площади 2,2 тысячи квадратных километров. Военные установили контроль над 160 населенными пунктами.

Турецкий лидер заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не предлагал ему продлить срок приостановки «Источника мира».

«Подобного предложения от Макрона не поступало. К тому же президент Франции обсуждает подобные вопросы больше с террористами, чем с Анкарой», — заявил Эрдоган.

Кроме того, глава государства рассказал о переговорах с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. С ним он обсуждал возможность проведения четырехсторонней встречи с участием лидеров Турции, Великобритании, Франции и Германии.

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С таким заявлением президент выступил перед полетом в Сочи, отметила «Газета.ru».

С 9 октября Турция проводит военную операцию «Источник мира» против курдских отрядов на северо-востоке Сирии. Анкара намерена создать буферную зону, которая превратится в защитный пояс для государственной границы. Туда смогут переехать из Турции сирийские беженцы.

Спустя четыре дня Америка вывела около тысячи американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции.