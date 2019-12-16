Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев. Заявление назвали постыдным для Турции

Смерть индейцев в США глава Турции назвал «позором Америки». Он также напомнил, что ответственность за массовые убийства в Алжире и работорговлю в Сенегале лежит на французах. «Мы раскроем, что Запад — это история расизма и колониализма», — заявил Эрдоган.

Это высказывание — один из самых постыдных моментов в истории Турции. Так считает турецкий политолог Джейлан Озгюль. «Если мы думали, что был геноцид коренных американцев, почему правительство Эрдогана, которое находилось у власти последние 17 лет, молчало об этом? Если существует такой масштабный геноцид, то почему он не поднял этот вопрос до принятия резолюции в Сенате? Это лишь принцип: „Если ты скажешь так, я скажу вот так“. Он заберет свои слова обратно, если ситуация с признанием армянского геноцида изменится?» — возмутилась собеседница «360».

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По ее мнению, высказывание Эрдогана будет иметь нулевой эффект для США, потому что Вашингтон много раз поднимал вопрос убийства коренных американцев и приносил свои извинения. Правительство Штатов не избегало обсуждения этой проблемы, считает Озгюль.

«Осталось очень мало коренных американцев, чтобы говорить об этой проблеме так широко. Не осталось ни индейской диаспоры, ни коренных американцев, чтобы говорить об этом. Армянская диаспора же очень большая. Поэтому это одно из самых постыдных действий президента в истории Турции. Такое бесполезное действие», — заключила Джейлан.

12 декабря Сенат принял резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи. Президент Армении Никол Пашинян назвал это событие «победой справедливости и правды». Турецкая же сторона обвинила Штаты в использовании истории в политических целях, напомнив, что резолюция фактически не имеет силы.

События 1915 года в Османской империи признаны геноцидом в России, Германии, Франции, Канаде, а также ряде других государств. Тогда армян массово убивали и депортировали. Анкара же с такой трактовкой не согласна.