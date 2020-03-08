Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Сирии

Турция может продолжить односторонние военные действия в Идлибе. Такое развитие ситуации возможно, если Россия не выполнит свои обязательства по Сирии.

«Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции „Весенний щит“ в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии», — приводит слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Anadolu.

Он добавил, что Турция поддерживает любое решение, которое поможет обезопасить жителей Идлиба и обеспечить безопасность турецких границ. Анкара намерена создать условия, при которых «в свои дома смогут вернуться 3,6 миллиона сирийцев» и полтора миллиона человек из Идлиба.

По словам Эрдогана, за прошедший месяц в Идлибе погибли минимум 59 турецких военных, пишет «Газета.ru».

Президент России Владимир Путин 5 марта провел переговоры с Эрдоганом. Главы двух стран подписали соглашение об урегулировании конфликта. Они договорились ввести режим прекращения огня и сделать коридор безопасности вдоль трассы М4, которая находится под контролем боевиков. Сначала обстрелы действительно прекратились, но позже боевики продолжили боевые действия.