12 декабря 2022, 19:31
Эрдоган пригрозил Греции из-за наращивания вооружения в Эгейском море
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Самсуне заявил, что в случае наращивания Грецией вооружения в Эгейском море Турция может ответить ракетами «Тайфун». Об этом написал сайт kp.ru.
«Теперь мы начали производить собственные ракеты. Конечно, эта постановка пугает греков. Когда вы говорите „Тайфун“, грек пугается и говорит: „Он ударит по Афинам“. Ну, конечно, ударит», — добавил турецкий лидер.
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Ракеты «Тайфун» была испытана в октябре 2022 года и поразила цель на расстоянии около 560 километров. Полет ракеты вдвое превышает дальность действующих орудий в арсенале Турции.
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Турция
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