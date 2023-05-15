Мир 15 мая 2023, 00:27 Эрдоган прибыл из Анкары в Стамбул в ожидании итогов выборов РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Эрдоган перед объявлением итогов выборов прибыл из Анкары в Стамбул. Он пообщался с населением, кадры опубликовали телеканал ТРТ и агентство Demirören.

Накануне Эрдоган проголосовал в Стамбуле. Он планировал остаться там в ожидании результатов выборов. Но позднее по неизвестным причинам турецкий лидер вернулся в Анкару.

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В эти минуты в столице у офиса правящей Партии справедливости и развития, возглавляемой Эрдоганом, звучит музыка. Там собирается толпа сторонников президента в ожидании его выступления.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган обратился к своим сторонникам с просьбой находиться рядом с уранами до тех пор, пока официально не объявят результаты выборов. По словам турецкого лидера, голосование в стране прошло в позитивной и демократической атмосфере.