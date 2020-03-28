Эрдоган прекратил авиасообщение Турции с другими странами

На фоне распространения COVID-19 президент Турции Реджеп Эрдоган приостановил авиасообщение со всеми остальными странами. Время вступления этого решения он не назвал. Междугородние перемещения будут осуществляться только с разрешения местных властей.

Как сообщило Анатолийское агентство, в 30 крупных городах Турции вскоре вступят строгие меры против распространения коронавируса. Эрдоган заявил, что госучреждения, как и частные предприятия, перейдут на гибкую систему работу с минимальным числом сотрудников.

«Во всех провинциях страны будут созданы штабы по борьбе с распространением пандемии, которые будут действовать под руководством местных властей», — отметил турецкий президент. Он подчеркнул, что Анкара располагает всеми силами и средствами, необходимыми для борьбы с заболеванием.

На пресс-конференции в столице министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил, что за сутки в Турции зафиксировано 2069 новых случаев заражения. Общее число больных выросло до 5698 человек. От коронавируса погибло 923 человека. Выздоровели 42 пациента.

27 марта из-за пандемии COVID-19 Россия приостановила чартерное сообщение со всеми странами мира. Позже компания «Аэрофлот» сообщила, что продолжит летать в девять зарубежных городов.