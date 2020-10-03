Эрдоган предупредил о возможном возобновлении военной операции на севере Сирии

Новая военная операция на севере Сирии возможна, если оттуда в итоге так и не уйдут курдские формирования. Решением этого вопроса пообещал заняться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Когда мы разрушили террористический коридор, который пытались построить вдоль наших границ, мы показали, что наши сирийские братья не одиноки. Террористические зоны, которые все еще существуют в Сирии, либо должны быть очищены, как нам было обещано, либо мы придем и сделаем это сами», — отметил он.

С таким заявлением Эрдоган выступил на видеоконференции в рамках открытия водохранилища в провинции Хатай.

По словам президента, Турция не допустит любых шагов, которые приведут к новой гуманитарной катастрофе в Идлибе, отметила «Газета.ru».

В октябре 2019 года Вашингтон и Анкара договорились приостановить турецкую военную операцию «Источник мира» и вывести курдские формирования из 30-километровой буферной зоны на границе Сирии и Турции. Изначально Анкара хотела контролировать ее самостоятельно.

Дамаск неоднократно называл незаконным присутствие турецких военных на приграничной территории Сирии и призывал Анкару вывести войска. Президент Сирии Башар Асад говорил, что предлагал курдам вместе бороться с «турецкими захватчиками», но те отказались.

Эрдоган запустил «Источник мира» против курдов и террористической организации «Исламское государство»*.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.