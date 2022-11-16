Важное 16 ноября 2022, 12:55 Эрдоган предупредил о безграничных издержках в случае изоляции России Президент Турции Эрдоган: изоляция России будет иметь безграничные последствия РИА «Новости»

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В случае изоляции России от мира издержки будут безграничными, указал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов на полях саммита G20 в Индонезии. Об этом написало информационное агентство «Анадолу».

Один из представителей прессы задал вопрос о том, каковы будут последствия изоляции РФ.

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«Последствия будут безграничны», — констатировал Эрдоган.

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Также турецкий лидер отметил, что его страна прилагает все усилия для мирного и справедливого урегулирования конфликта на Украине. Тайип Эрдоган напомнил: с самого начала турецкая сторона заявляла о том, что «у войны нет победителей, а у мира — проигравших».

После возвращения с саммита президент Турции намерен обсудить итоги мероприятия с российским коллегой Владимиром Путиным в телефонном разговоре. Эрдоган также анонсировал обсуждение с Россией поставок удобрений и аммиака, заявив о намерении довести срок действия зерновой сделки до года.