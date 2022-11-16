16 ноября 2022, 12:55
Эрдоган предупредил о безграничных издержках в случае изоляции России
Президент Турции Эрдоган: изоляция России будет иметь безграничные последствия
В случае изоляции России от мира издержки будут безграничными, указал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов на полях саммита G20 в Индонезии. Об этом написало информационное агентство «Анадолу».
Один из представителей прессы задал вопрос о том, каковы будут последствия изоляции РФ.
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«Последствия будут безграничны», — констатировал Эрдоган.
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Также турецкий лидер отметил, что его страна прилагает все усилия для мирного и справедливого урегулирования конфликта на Украине. Тайип Эрдоган напомнил: с самого начала турецкая сторона заявляла о том, что «у войны нет победителей, а у мира — проигравших».
После возвращения с саммита президент Турции намерен обсудить итоги мероприятия с российским коллегой Владимиром Путиным в телефонном разговоре. Эрдоган также анонсировал обсуждение с Россией поставок удобрений и аммиака, заявив о намерении довести срок действия зерновой сделки до года.
Турция
Реджеп Эрдоган
Россия
Саммит G20 на Бали
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