Эрдоган предрек развал НАТО без Турции

НАТО будет сложно обойтись без Турции: не исключено, что альянс столкнется с трудностями, угрожающими его существованию. С таким заявлением выступил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Глава Турции оценил итоги саммита НАТО, который прошел в Брюсселе 14 июня. Эрдогана процитировало РИА «Новости».

«Без Турции НАТО будет сложно не только сохранить свою силу, но и свое существование. Турция полностью выполняет свои обязательства перед альянсом», — сказал он.

Турецкая сторона, по словам Эрдогана, признает важность сохранения НАТО даже после того, как «была оставлена в одиночестве» в период острой необходимости в поддержке.

Североатлантический альянс не проявил ожидаемую от нее сильную волю в региональных кризисах «от Ирака до Сирии, от Палестины до Ливии».

На саммите, добавил глава Турции, страна еще раз указала на ошибку разделять террористов на «плохих» и «хороших». Эрдоган подчеркнул, что ждет от НАТО «более искреннего и сильного вклада» в борьбу с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции запрещена.