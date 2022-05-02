Эрдоган предположил что главы России и Украины договорятся на возможной встрече в Турции

Президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский могут прийти к общему решению после встречи в Анкаре или Стамбуле. Такое предположение сделал турецкий лидер Рейджеп Эрдоган. Его слова процитировал телеканал CNN Türk.

«Наверное, на этой неделе у меня будут телефонные переговоры с Путиным. Наше желание — собрать президентов России и Украины в Стамбуле или Анкаре. Местом, где будут приняты решения относительно востока Украины, станет Турция. Это произойдет в Стамбуле или Анкаре», — предположил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал встречу Путина и Зеленского возможной. Однако до этого должен быть подготовлен документ о переговорах.

Зеленский же заявлял, что одной встречи с Путиным может не хватить для урегулирования ситуации на востоке Украины. По его словам, на переговорах накопилось много вопросов, и обе стороны конфликта не планируют идти на уступки.