Мир 15 декабря 2023, 09:52 Эрдоган предложит Путину возобновление диалога с Украиной — СМИ Политолог Озер: Эрдоган предложит Путину возобновить переговоры с Украиной Turkish Presidency/Keystone Press Agency/globallookpress

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует предложить российскому коллеге Владимиру Путину возобновление переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил политический аналитик республики Энгин Озер. Его процитировало РИА «Новости».

Встреча двух лидеров должна состояться в начале 2024 года. Эрдоган, по словам Озера, собирается взять на себя роль посредника.

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«У Турции есть возможность разговаривать с обеими конфликтующими сторонами одновременно», — сказал аналитик.

Он подчеркнул, что Эрдоган собирается предложить российской стороне вернуться к переговорам с Украиной на территории Турции.

Во время прямой линии и пресс-конференции Путин сообщил, что первой его поездкой за границу в наступающем году станет визит в Турцию. Глава государства уточнил, что переговоры с Эрдоганом готовились давно. Однако каждый раз у турецкого лидера «не получалось по его графику».