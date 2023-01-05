Мир 05 января 2023, 18:10 Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в урегулировании конфликта на Украине Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции к посредничеству в урегулировании на Украине Официальный сайт президента Украины

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским о готовности выступить посредником в урегулировании конфликта. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера, передал ТАСС.

«Президент Эрдоган в ходе разговора сообщил о готовности возложить на себя миссию модератора», — уточнили в ведомстве.

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Президент Турции обратил внимание на готовность быть посредником, чтобы обеспечить стабильный мир между Россией и Украиной.

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Ранее Эрдоган призвал президента России Владимира Путина к скорейшему мирному урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что призывы к миру должны стать разрешением разногласий и односторонним прекращением боевых действий.

Эрдоган уже не в первый раз предлагает посредничество Турции по Украине. Турецкий лидер продолжает прикладывать усилия, направленные на деэскалацию конфликта.