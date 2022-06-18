Эрдоган предложил провести саммит с Сербией, а также Боснией и Герцеговиной

Турецкий резидент Реджеп Тайип Эрдоган высказал предложение организовать саммит с участием Турции, Сербии и Боснии и Герцеговины. Президент Сербии Александр Вучич поддержал эту идею.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

«В удобное время наш лидер хочет провести саммит Турция — Сербия — Босния и Герцеговина. В наших контактах сербский лидер Александр Вучич выразил такую готовность», — рассказал глава МИД. Его процитировало РИА «Новости».

Босния и Герцеговина решили отделиться Югославии в 1992 году. После чего в стране началась война, которая продлилась до 1995 года. В результате стороны подписали мирное Дейтонское соглашение, в котором провозгласили три образования — Федерацию БиГ, Республику Сербскаю и особый округ Брчко.

Ранее российские власти призвали Турцию мирно решить проблему с Сирией. В Казахстане состоялись переговоры стран-гарантов: России, Турции и Ирана. Представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев призвал Эрдогана отказаться от спецоперации против курдских формирований на севере Сирии.