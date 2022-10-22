Эрдоган предложил определиться с правилами ношения хиджаба на референдуме | 360°

Мир 22 октября 2022, 18:43 Эрдоган предложил определиться с правилами ношения хиджаба на референдуме Президент Турции Эрдоган предложил провести референдум о ношении женщинами хиджаба Pxhere

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести в стране референдум, чтобы определиться с правилами ношения женщинами хиджаба. Об этом он сказал во время выступления в городе Малатья, которое транслировал телеканал ТRТ.

Эрдоган предложил населению проголосовать и конституционно закрепить право женского населения носить хиджаб.

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«Говорю об этом впервые. Давайте вынесем этот вопрос на референдум, пусть народ определится», — сказал президент Турции.

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Он подчеркнул, что подготовка поправок в конституцию страны уже завершена. В скором времени их направят в парламент.

Более 10 лет назад в конституцию Турции были внесены поправки, которые отменили запрет на ношение мусульманской атрибутики. Тогда Эрдоган занимал пост премьер-министра страны. Такое решение вызвало всеобщий резонанс и спровоцировало массовые протесты сторонников, которые посчитали поправки путем к исламизации Турции. Позже в стране все же отменили поправки, утвердившие снятие запрета на ношение хиджаба в высших учебных заведениях.

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